Турция приобретет 20 вертолетов Sikorsky

2017-11-03 10:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция намерена приобрести в США 20 вертолетов компании Sikorsky, пишут в пятницу турецкий СМИ. Сообщается, что вертолеты Sikorsky будут переданы на баланс министерства окружающей среды и лесного хозяйства Турции, и будет использоваться в борьбе с лесными пожарами.

Вертолеты Sikorsky будут доставлены в Турцию в 2021-2023 годах.

Отметим, что леса занимают 27,6 процента территории Турции.

За последние десять лет в стране было зафиксировано свыше 24 тысячи случаев лесных пожаров.

Отметим, что вертолеты Sikorsky также находятся на вооружении ВС Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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