В октябре продано до 3 тыс. международных страховых полисов «Зеленая карта»

2017-11-03 11:39 | www.apa.az | 3

В октябре текущего года страховщиками, имеющими право действовать в рамках системы «Зеленая карта», было заключено 2 954 договора международного страхования, 1 628 из которых составили договора, заключенные в отношении автотранспортных средств, выезжающих в Турцию и Иран, 1 285 – в Россию, Молдавию и Украину, и 41 – во все страны-участницы системы «Зеленая карта» (за исключением Беларуси и Израиля).

Как сообщили АПА-Экономикс в Бюро обязательного страхования, сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по заключенным договорам за отчетный период, составила 192 183 маната. 2 213 из этих договоров были заключены по легковым автомобилям, 343 – грузовым автомобилям, 269 – прицепам и 129 – автобусам.

В настоящее время в рамках системы страхования «Зеленая карта» функционируют 13 страховых компаний, являющихся участниками Бюро обязательного страхования.