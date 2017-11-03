Сотрудник Twitter в день увольнения деактивировал аккаунт Трампа

2017-11-03 10:46 | www.oxu.az | 4

Из "Твиттера" неожиданно исчез аккаунт президента США Дональда Трампа, часто пользующегося этой соцсетью, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Би-би-си

Аккаунт не работал 11 минут, после чего был восстановлен.

Как сообщается, аккаунт @realdonaldtrump был деактивирован одним из сотрудников компании, который работал в ней последний день.

Несмотря на то, что аккаунт не работал лишь 11 минут, компания Twitter начала расследование этого инцидента.

После восстановления аккаунта Трамп опубликовал твит, посвященный планам республиканцев сократить налоги.

Компания Twitter заявила, что разберется в произошедшем и примет меры, чтобы подобное больше не повторилось.

Н.Г.