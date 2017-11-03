В беломраморном "городе любви": Ашхабад (часть II - ФОТО)

2017-11-03 10:17 | www.trend.az | 5

АШХАБАД - БАКУ /Trend Life/ - Столица Туркменистана – культурный и спортивный центр, где имеются шесть театров, пять государственных музеев и другие очаги культуры, крупные спортивные сооружения, в том числе Олимпийский городок, Олимпийский водно-спортивный комплекс, Ледовый дворец и Комплекс зимних видов спорта, конно-спортивный комплекс.

Самые выдающиеся достопримечательности Ашхабада были включены в Книгу рекордов Гиннеса. Среди них – колесо обозрения культурно-развлекательного центра «Älem», звезда Огуз хана Центра телерадиовещания «Туркменистан». До этого Ашхабад был отмечен как город с самым большим числом объединенных в комплекс фонтанов: речь идет об архитектурно-скульптурном ансамбле «Огуз хан». Впервые же Ашхабад вошел в Книгу рекордов в 2008 году благодаря самому высокому на тот момент флагштоку.

Самым последним объектом Туркменистана, включенным в Книгу рекордов Гиннеса, стал Олимпийский городок Ашхабада, причем в двух номинациях. Так, сертификата удостоился образ ахалтекинской лошади над трибуной Олимпийского стадиона как самый большой в мире архитектурный символ коня. Его параметры: высота - 40,05 метра, длина - 37,69 метра, ширина – 40,24 метра.

Вторым архитектурным героем мирового масштаба стал Центр водных видов спорта Олимпийского городка. Теперь он официально признан самым большим в мире крытым плавательным бассейном. В этом экологичном комплексе могут разместиться сразу 5 тысяч зрителей. здесь оборудованы 4 бассейна для соревнований и тренировок. Замеры, проведённые «Guinness World Records», говорят об общей площади 4 тысячи 976,65 квадратных метра. Данный водный комплекс очень комфортный и для атлетов, и для зрителей. Раздевалки и место для отдыха, массажный кабинет, медпункт – к услугам спортсменов, а кафе, рестораном и несколькими буфетами могут воспользоваться все посетители.

Еще одной гордостью ашхабадцев является новый международный аэропорт, на строительство которого были потрачены более 2 млрд долларов. Объект, возведенный турецкой "Polimeks", имеет пропускную способность около 2 тысяч пассажиров в час, а длина взлетно-посадочной полосы составляет 3,8 тыс. метров.

Здание пассажирского терминала построено в форме гигантской птицы с расправленными крыльями - похожий логотип использует национальный авиаперевозчик Turkmenistan Airlines.

И здесь не обошлось без книги рекордов Гиннеса. Представители компании засвидетельствовали, что на крыше аэровокзала изображен самый большой в мире ковровый орнамент площадью 705 квадратных метров.

На сегодня самым высотным строением Туркменистана является телерадиоцентр «Туркменистан». Максимальная высота здания – 211 метров, из которых 38 метров приходятся на передающею антенну, имеющую специальное устройство, позволяющие сохранять равновесие в условиях сейсмичности.

Среди высотных объектов столицы в особую группу входят многочисленные монументы - монумент Независимости, монумент Конституции (высота 185 метров), арка Нейтралитета (95 метров).

(Автор и фото - Эльчин Гусейнов)

Первая часть - https://www.trend.az/life/tourism/2812382.html