Между музеями Азербайджана и Казахстана подписано соглашение (ФОТО)

2017-11-03 10:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей искусств и Музей изобразительного искусства Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Trend Life в пресс-службе азербайджанского музея.

Документ подписали директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев и директор Музея изобразительного искусства Казахстана Айнабек Оспанов.

Чингиз Фарзалиев выразил удовлетворение расширением отношений и эффективным сотрудничеством между музеями двух стран. Было отмечено, что подписанное соглашение нацелено на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя культурными учреждениями. Это сотрудничество укрепляет дружеские отношения между двумя народами.

Директор Музея изобразительного искусства Казахстана Айнабек Оспанов выразил уверенность, что это соглашение станет значительным событием и внесет достойный вклад в дальнейшее расширение сотрудничества и обмен опытом.

В рамках договора предусмотрены взаимная научно-исследовательская деятельность и реставрационно-консервационные работы, обмен опытом между музейными работниками, подготовка совместных выставок. В то же время это соглашение о сотрудничестве будет способствовать пропаганде казахской культуры в Азербайджане и азербайджанской культуры в Казахстане.

На церемонии подписания присутствовали представители посольства Казахстана в Азербайджане, Азербайджанского национального музея искусств и Музея изобразительного искусства Казахстана.

(Автор: Джани Бабаева)