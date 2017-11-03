Скончался фигурант дела о теракте в парламенте Армении

2017-11-03 11:44 | www.apa.az | 4

Минувшей ночью скончался фигурант дела о теракте в парламенте Армении Эдуард Григорян.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», начальник пресс-службы Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Армении Гор Глечян сказал, что ночью у Григоряна возникли сильные боли в области сердца. Прибывшие по вызову врачи Скорой помощи доставили Григоряна в медцентр «Эребуни», где была зарегистрирована биологическая смерть.

«Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», - добавил Гор Глечян.

Напомним, группа людей 27 октября 1999 года ворвалась в зал заседаний армянского Национального Собрания и в упор расстреляла находившихся там руководителей и членов парламента и правительства республики.



Жертвами террористов стали премьер-министр Армении Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Демирчян, вице-спикеры Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты парламента Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, Микаел Котанян.



Суд длился с 2001 по 2003 годы. Обвинение потребовало высшей меры наказания, однако смертная казнь в Армении была отменена в сентябре 2003 года.



К пожизненному заключению были приговорены шестеро, в том числе, главарь группы Наири Унанян, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян, Эдик Григорян и Ашот Князян. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы.



Все семеро признаны виновными по ряду статьей Уголовного кодекса Армении, включая измену родине, терроризм, осуществление особо опасных государственных преступлений.