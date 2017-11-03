Стрельба в Чикаго: есть убитый

2017-11-03 10:50 | www.oxu.az | 3

Неизвестный мужчина открыл в четверг стрельбу в кофейне сети Starbucks в Чикаго.

В результате от полученных ранений один мужчина скончался на месте, еще два человека, включая двенадцатилетнего мальчика, доставлены в больницу, сообщает Оxu.Az со ссылкой на NBC.

Мужчина, открывший стрельбу, был в маске, стражам правопорядка пока не удалось его задержать, проводится расследование. Причиной конфликта, по данным полиции, стала неудавшаяся сделка по продаже наркотиков между стрелявшим мужчиной и погибшим.

Н.Г.

