Правительство Кыргызстана разрешило казахской компании возобновить работу на руднике Бозумчак

2017-11-03 10:40 | www.trend.az | 4

Правительство Кыргызстана возобновило разработку месторождения золота и меди Бозумчак в Ала-Букинском районе, которое было приостановлено на три месяца. Об этом сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН).

В ведомстве прокомментировали сообщение в СМИ о том, что месторождение, разрабатываемое ОсОО «Каз Минералз Бозымчак», было приостановлено.

По информации агентства Reuters, 2 ноября казахстанская компания Kaz Minerals сообщила, что работа принадлежащего ей рудника Бозумчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области приостановлена на три месяца решением правительства Кыргызстана.

По информации Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, разработка была приостановлена в связи с выявленными экологическими нарушениями.

Сообщается, что экологические нарушения были зафиксированы Госинспекцией по экологической и технической безопасности КР в ходе внеплановой проверки.

«1 ноября 2017 года ГКПЭН КР было приостановлено действие лицензий на право пользования недрами карьера Бозумчак. На данный момент, согласно письму ГЭТИ КР, компанией «Каз Минералз Бозымчак» устранены все нарушения и оплачены штрафы», - передает пресс-служба ведомства.

В этой связи комиссия по вопросам лицензирования недропользования Госинспекции по экологической безопасности сегодня, 3 ноября, на своем заседании приняла решение о возобновлении действия лицензии на разработку карьера Бозумчак.

Месторождение Бозумчак компания Kaz Minerals разрабатывает с 2014 года. На руднике было добыто около 7000 тонн меди и чуть больше одной тонны золота.