Временно приостановлено функционирование сайта госучреждения Азербайджана

2017-11-03 10:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В связи с несоответствием требованиям информационной безопасности временно приостановлено функционирование интернет ресурса Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей (consumer.gov.az), сказал Trend в пятницу источник на рынке информационной безопасности Азербайджана.

По словам собеседника агентства, это первый случай, когда функционирование сайта госведомства приостановлено официально.

Аудит на уязвимость сетевых инфраструктур госучреждений проводится регулярно. Все имеющееся высокотехнологичное оборудование подвергается тщательным проверкам и тестам. При выявлении пустот и погрешностей, госведомствам официально направляется соответствующее уведомление.

Специалистами по информационной безопасности проводится анализ используемого в госструктурах оборудования на предмет наличия в них "backdoor", которые предназначены для скрытого удаленного управления информационными системами со стороны злоумышленников.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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