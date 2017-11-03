По обязательному страхованию недвижимости в октябре страховщики собрали 2,2 млн. манатов

2017-11-03 11:58 | www.apa.az | 5

В октябре текущего года было зарегистрировано 10 929 страховых договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Как сообщили АПА-Экономикс в Бюро обязательного страхования, сумма страховых премий собранных страховыми компаниями по этим контрактам составила 2 207 063 маната. Предметами страхования по 8 225 из этих договоров являлись жилые дома и квартиры, 145 – административные здания, 2559 – другие недвижимые имущества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось снижение количества заключенных договоров на 42%; объемы же страховых премий увеличились на 25%.

В отчетном периоде было также заключено 352 страховых договора по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества. Сумма страховых взносов по этим договорам составила 20 790 манатов. Количество зарегистрированных договоров по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий составило 2, с суммой страховых премий 930 манатов.

В настоящее время в стране в сфере обязательного страхования недвижимого имущества функционируют 13 страховых компаний, являющихся участниками Бюро обязательного страхования.