В Баку автомобиль врезался в рекламный щит – ВИДЕО + ФОТО

2017-11-03 11:03 | www.oxu.az | 5

В Баку водитель заснул за рулем, что стало причиной аварии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, случай произошел на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе столицы.

Эльчин Алиев заснул за рулем своего автомобиля Mercedes. В результате транспортное средство врезалось в рекламный щит на обочине дороги. Водителя спасли раскрывшиеся подушки безопасности. На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, автомобиль отправлен на штрафстоянку.

А.М.

