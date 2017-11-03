Таджикистан и Азиатский банк развития укрепляют сотрудничество

2017-11-03 10:49 | www.trend.az | 4

Вопросы плодотворного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Азиатским банком развития (АБР) были обсуждены в Душанбе в ходе встречи Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Неъматулло Хикматуллозода с альтернативным исполнительным директором Азиатского банка развития Махбубом Ахмедом.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в данном министерстве, стороны также обсудили пути дальнейшего укрепления и развития сотрудничества РТ и АБР.

Была выражена готовность в дальнейшем развивать двустороннее сотрудничество между Министерством экономического развития и торговли РТ и АБР.