Совет глав правительств стран-участниц СНГ начал работу в узком составе

2017-11-03 10:53 | www.trend.az | 4

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл во Дворец форумов в Ташкенте. После церемонии совместного фотографирования, началось заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ в узком составе, передает ТАСС.

Украина своего представителя не прислала.

Россия в этом году председательствует в Содружестве. Помимо Медведева во встрече принимают участие премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Киргизии Сапар Исаков, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Кроме того, в беседе участвуют первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев и чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в Белоруссии Виктор Сороган.

Встреча в узком составе проходит за закрытыми дверями без прессы.