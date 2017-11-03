Ровнаг Абдуллаев о новом назначении Гурбана Гурбанова

2017-11-03 11:17 | www.oxu.az | 4

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев после заседания Исполнительного комитета структуры провел совместный брифинг с новым главным тренером сборной Азербайджана Гурбаном Гурбановым.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Р.Абдуллаев сначала коснулся вопроса назначения нового главного тренера, а затем ответил на вопросы журналистов.

«Заседание окончено. Единогласным решением Гурбан Гурбанов назначен главным тренером. Поздравляю его и желаю удачи», - сказал президент АФФА.

A.M.

