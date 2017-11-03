Турция выразила протест Греции

2017-11-03 11:22 | www.oxu.az | 4

Турция осуждает проведение Грецией и Египтом военных учений на острове Родос, сообщает Оxu.Az со ссылкой на заявление МИД Турции.

Согласно Парижскому мирному договору, подписанному в 1947 году, на Родосе запрещается проведение каких-либо военных учений.

«Проведение военных учений на Родосе является грубым нарушением международного права», - говорится в сообщении МИД Турции.

В связи с этим посол Греции был вызван в МИД Турции и ему было выражено недовольство Анкары.

«Турция призывает Грецию воздержаться от действий, которые могут привести к напряженности в регионе Эгейского моря», - говорится в сообщении МИД.

Н.Г.