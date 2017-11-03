Интернет-медиа-платформа Азербайджана приступает к коммерческому вещанию

2017-11-03 11:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вещание иностранных телеканалов посредством интернет-медиа-платформы Myvideo будет платным, сказал Trend в пятницу руководитель проекта Myvideo Али Алиев.

По словам Алиева, пользователям будет предложен ТВ-пакет с ежемесячной абонентской платой 10 манатов.

"Национальные телеканалы через интернет-платформу myvideo.az, мобильное приложение и ресиверы KATV1 Smart, как и прежде, будут доступны бесплатно", - сказал Алиев.

Технология вышеуказанных платформ позволяет получить также доступ к десятидневной архивации телеканалов. Преимуществом медиа-платформы Myvideo является возможность просмотра телепередач в удобное для телезрителей время в течение 10 дней.

"Платформа myvideo.az предназначена для обеспечения вещания национальных телеканалов на весь мир. В ближайшее время на платформе будет предоставлено также вещание национальных радиоканалов", - сказал Алиев.

Официальный курс на третье ноября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

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