Посол Кыргызстана в Китае совершил визит в Монголию (ФОТО)

2017-11-03 11:07 | www.trend.az | 4

Посол Кыргызстана в Китае и Монголии Азамат Усенов совершил визит в Улан-Батор, сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

В рамках визита посла 2 ноября т.г. состоялась встреча с председателем постоянного комитета по международным делам Великого Государственного Хурала (Парламента) Монголии Ж.Энхбаяром, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, межпарламентской и экономической сферах. Отдельное внимание было уделено организации обоюдных визитов парламентариев двух стран.

Во время встречи с Министром дорог и транспортного развития, сопредседателем Кыргызско-монгольской межправительственной комиссии Бат-Эрдэнэ Жадамбой стороны обозначили важность развития транспортных путей и тесного взаимодействия двусторонней межправкомиссии. Достигнута договоренность об организации в 2018 году очередного заседания межправительственной комиссии.

В ходе встречи с министром образования, культуры, науки и спорта и членом Парламента (по совместительству) Цэдэнбалын Цогзолмаа затронуты вопросы развития сотрудничества в заинтересованных сторонами сферах.

Усенов пригласил монгольскую сторону принять активное участие в III Всемирных играх кочевников. Сторонами обозначена важность проведения в 2018 году совместных мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею кыргызского писателя Ч.Айтматова.

В рамках встречи с председателем и членами союза писателей Монголии обсуждены вопросы переиздания некоторых произведений Ч.Айтматова на монгольский язык. Глава союза писателей Арлааны Эрдэнэ-Очир также выразил готовность и заинтересованность своей организации в оказании содействия в проведении в г.Улан-Батор мероприятий по случаю юбилея Ч.Айтматова.