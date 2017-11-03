SOCAR об аварии на скважине

2017-11-03 11:27 | www.oxu.az | 4

"На скважине №490 Треста комплексных буровых работ Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) произошла производственная авария. Во время инцидента были ранены двое помощников бурильщика, смертельные случаи не зафиксированы".

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил глава пресс-службы SOCAR Низамеддин Гулиев, комментируя распространенную в СМИ новость о трагедии со смертельным исходом, произошедшей на скважине ПО «Азнефть» в Гарадагском районе.

Н. Гулиев сказал, что раненых незамедлительно доставили в больницу:

«Один из них уже проходит амбулаторное лечение, а другого продолжают обследовать».