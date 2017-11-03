Расширены полномочия Кабмина

2017-11-03 11:34 | www.oxu.az | 5

Требования морского плавания судов будет определять Кабинет министров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, это нашло отражение в указе президента Азербайджана.

В настоящее время эти требования определяет Государственная морская администрация.

В соответствии со статьей 307.4 (Нарушение правил обеспечения безопасности движения на морском и речном транспорте) Кодекса административных проступков, за эксплуатацию и управление судов, вопреки требованиям международных конвенций в области морского транспорта, а также требованиям, определенным Кабинетом министров, с несоответствиями которые могут создать реальную угрозу безопасности мореплавания судов, жизни людей и окружающей среде, на физические лица налагается штраф в размере 300 манатов, на должностные лица - 500 манатов, юридические лица - 5 000 манатов.

Н.О.

