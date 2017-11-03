В Starbucks в Чикаго неизвестный застрелил одного человека и ранил двоих

2017-11-03 11:11 | www.trend.az | 4

В результате стрельбы в кофейне Starbucks в Чикаго один человек погиб и двое получили ранения, передает агентство Интерфакс со ссылкой на издание The Chicago Sun Times.

Местные власти сообщают, что стрельба началась из-за сорвавшейся сделки по покупке наркотиков. Неизвестный в лыжной маске преследовал 28-летнего мужчину и застрелили его, когда он был в Starbucks, мужчина умер на месте.

Внутри кофейни находились 12-летний мальчик и 24-летний молодой человек, которые, вероятно, ожидали 28-летнего мужчину. Неизвестный их ранил, они доставлены в больницу.

Полиция пока не задержала нападавшего.