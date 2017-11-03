Во время аварии на скважине SOCAR погибших нет

2017-11-03 11:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во время аварии на скважине №490 на участке "Гарадаг" треста комплексно-буровых работ никто не погиб, сообщили в пятницу Trend в SOCAR.

Как отметили в компании, в результате аварии пострадали два человека, и в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Авария произошла во время бурения скважины на участке «Гарадаг». Во время бурения одна из труб, поднимаемых на верхнюю рабочую площадку, стала раскачиваться, в результате пострадали помощники-бурильщики Производственного подразделения «Гарадаг-Галмаз» Треста комплексных бурильных работ Гезалов Фикрет Аликиши оглу (1965) и Адилов Джавад Алибала оглу (1964).

Оба пострадавших были доставлены в больницу. Сейчас пострадавшие бурильщики получают лечение. Причины происшествия расследуются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)