Глава МИД РФ: «В урегулировании карабахской проблемы важно использовать потенциал ОБСЕ»

2017-11-03 12:38 | www.apa.az | 4

В Москве проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лавров с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как сообщает московский корреспондент АПА, в ходе переговоров глава российской дипломатии отметил, что знаком с заявлениями относительно планов, которые Томас Гремингер хочет реализовать на этом посту и приветствует их.

По словам Лаврова, у ОБСЕ есть серьезный потенциал для принятия оперативных решений по урегулированию конфликтов на европейском пространстве, урегулирования всех проблем.

«Этот потенциал очень важно использовать и в содействии урегулированию конфликтов, прежде всего, на Украине, но также в Приднестровье и Нагорном Карабахе. По нагорно-карабахскому урегулированию активно работают сопредседатели Минской группы ОБСЕ», - сказал он.