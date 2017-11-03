ЕС и Азербайджан должны увеличить торговлю сельхозпродукцией (версия 2)

2017-11-03 11:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) и Азербайджан должны нацелиться на расширение торговли сельскохозяйственной продукцией, сказал в пятницу посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе своего выступления на заключительной конференции проекта внедрения электронного страхования.

По словам посла, несмотря на то, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана, объем товарооборота по аграрной продукции находится на низком уровне.

"По сравнению с 2012 годом экспорт агропродукции из Азербайджана в ЕС вырос в четыре раза. Но, несмотря на это, я считаю, что в данной сфере еще имеется большой потенциал для развития, и мы должны продолжить работу в данном направлении", - сказал Янкаускас.

По его словам, ЕС выделил Азербайджану 70 миллионов евро на развитие сельского хозяйства и сельских регионов, что составляет 40 процентов общих средств, выделенных стране.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана товарооборот со странами ЕС в январе-сентябре 2017 года составил 5,03 миллиарда долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции в ЕС пришлось 3,73 миллиарда долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)