Азербайджанский инвестиционный проект награжден в Лондоне (ФОТО)

2017-11-03 11:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Лондоне в рамках премии European Property Awards состоялась церемония награждения профессионалов сферы недвижимости. В ее рамках премируются самые престижные и широко признанные программы региона. Судейскую коллегию возглавляют члены Палаты лордов парламента Великобритании.

Azmont Investments была удостоена самой высокой награды премии - Five Star Awards в категориях «Архитектура смешанного использования для Черногории» и «Разработка смешанного использования для Черногории» за проект Portonovi.

«Мы гордимся честью быть удостоенными таких высоких наград, это отличная мотивация, но мы также осознаем, что высокое признание возлагает на нас и наших партнеров дополнительную ответственность. Оценка и внимание со стороны лидеров отрасли и экспертов – это, безусловно, дополнительный стимул следовать нашему видению и далее развивать проект Portonovi как воплощение эксклюзивности и роскоши, вдохновляющих всех гостей одного из красивейших мест Черногории», – заявил председатель Azmont Investments Ахмет Эренток.

European Property Awards открыт для профессионалов из разных стран в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Данная премия функционирует уже 26 лет и оценивает самые лучшие достижения компаний, функционирующих в сфере недвижимого имущества. В жюри конкурса входят 70 независимых профессиональных экспертов, которые оценивают проекты по таким критериям, как дизайн, качество, уровень сервиса, инновации, оригинальность, соответствие принципам устойчивого развития.

Portonovi – многофункциональный люксовый курорт, расположенный между морем и горой на берегу Черногории. Проект реализуется с 2012 года одним из ведущих инвесторов Черногории – компанией Azmont Investments.

Azmont Investments – компания, основанная в Черногории со стороны компании - «Azerbaijan Global Investments» (консорциум ведущих азербайджанских инвестиционных компаний). Растущий курорт Portonovi, стоимость которого составляет 650 миллионов евро, разработан Azmont Investments с 2012 года, когда компания вошла на рынок Черногории.