На территории Азербайджана осадков не ожидается

2017-11-03 12:48 | www.apa.az | 4

Утром местами будут слабый туман, изморось.

Северо-западный ветер днем сменится на южный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 16-20°, в Баку ночью 8-10°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, умеренная осенняя погода на Абшеронском полуострове до 6 ноября в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами будет туман, в Лянкяран-Астаринской зоне – изморось. Подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 15-20°, в горах ночью 0-4°, днем 6-11° тепла.