В Баку проходят международные комплексные учения «Каспий-2017»

2017-11-03 12:50 | www.apa.az | 4

В Гарадагском районе Баку, на территории Судостроительного завода с участием прикаспийских стран проходят международные комплексные учения «Каспий-2017».

Как сообщает АПА, на учениях, организованных МЧС Азербайджана, участвуют живая сила и техника соответствующих структур Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Кроме того, личный состав, спецтехника и оборудования силовых и других структур Азербайджана - Особой государственной службы охраны, СГБ, ГПС, Минобороны, МВД, Минздрава, Государственной морской администрации, ANAMA, SOCAR и BP.

Учения «Совместная деятельность МЧС Азербайджана и спасательных служб прикаспийских государств при чрезвычайных ситуациях» наблюдали министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев, начальник СГБ, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, заместитель главы МВД Ирана, председатель Организации по управлению кризисных ситуаций Исмаил Наджар, заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Владлен Аксенов, заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям при МВД Казахстана Марат Кулдиков, начальник Главного управления чрезвычайных ситуаций и спасательных работ Главного управления гражданской обороны и спасательных работ министерства обороны Туркменистана Пенах Ильясов, дипломатические представители иностранных государств в Азербайджане, офицеры ВС Азербайджана и руководящий состав принимающих участие в учениях соответствующих структур.