Подробности операции по задержанию «Годжи»

2017-11-03 11:50 | www.oxu.az | 4

Стали известны новые подробности операции по задержанию Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, операцию провели сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел.

Было установлено, что Этибар Мамедов и Ильгар Азимов 1 ноября в 11 часов вечера на принадлежащем последнему автомобиле вместе со столичными жителями Анаром Аскеровым и Шахмаром Бейализаде ехали по трассе Баку-Алят. Для их задержания Главным управлением по борьбе с организованной преступностью была проведена спецоперация.

Автомобиль с названными лицами не подчинился законному требованию полиции на посту Наваи, более того водитель наехал на полицейских на автомобиле, был открыт огонь по служителям правопорядка из огнестрельного оружия.

На территорию прибыли сотрудники Главного управления. Сбегавшие лица открыли огонь и по ним. После этого полицейские также открыли огонь из табельного оружия. У автомобиля, на котором скрывались злоумышленники, спустило колесо. Двое из них, «Годжа» и еще один, даже после этого продолжали стрелять в полицейских из пистолетов. В результате ответного огня были ранены Этибар Мамедов и Ильгар Азимов. Они скончались по дороге в больницу. Шахмар Бейализаде и Анар Аскеров были задержаны.

Во время проведенной сотрудниками Главного управления с высоким профессионализмом операции никто из сотрудников полиции не пострадал.

Напомним, что в автомобиле, где ранее находились обвиняемый в совершении преступления Этибар Мамедов и другие названные лица, во время обыска были обнаружены и изъяты два пистолета «Макарова», большое количество патронов и гильз, одна ручная граната, один нож, консервированные продовольственные продукты, необходимые для проживания в полевых условиях длительное время, медицинские препараты, различные принадлежности, одежда и др.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по соответствующему уголовному делу продолжаются.

Э.А.

