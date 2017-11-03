Гурбан Гурбанов о своем назначении

2017-11-03 11:55 | www.oxu.az | 4

«Благодарю Ровнага Абдуллаева, членов Исполнительного комитета АФФА. Каждый желает играть в сборной, а желанием тренера является возглавлять сборную. Все внимание приковано к сборной. Болельщики хотят еще лучшего результата. Для меня это большая ответственность. Это работа не одного месяца и не одного года. У нас будет длинная программа. Мы должны идти вперед поэтапно. Как азербайджанец постараюсь сделать большее для нашего футбола. Работы становится больше. Мы постараемся вместе с руководством справиться со своей задачей. Я читал статьи. Благодарю вас за доверие».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам, комментируя назначение, заявил новый главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов.

45-летний специалист отметил, что пока рано говорить о том, кто будет помощниками: «Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Все будет происходить поэтапно. Решение будет принято в течение месяца, полумесяца».

Г. Гурбанов отметил, что основная цель заключается в завоевании путёвки на чемпионат Европы 2020 года:

«Мы должны играть и в Лиге Наций. Для нас это дополнительное преимущество. В футболе все происходит поэтапно. Если у нас есть шанс, мы должны им воспользоваться. «Атлетико» сильнее «Карабаха». Но мы сыграли вничью с ними. Или мы теряем очки в чемпионате».

Новый главный тренер не захотел говорить об условиях контракта: «Мы не ставим условия друг другу. В этом нет необходимости. Доверяя друг другу, мы будем идти этим путем».

A.M.

