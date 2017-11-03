Azer Turk Bank предлагает сотрудникая Бакметрополитена выгодные кредиты

2017-11-03 11:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Постоянно заботящийся об удобстве своих клиентов государственный Azer Turk Bank, дал старт новой кампании по случаю 50-летия со дня сдачи в эксплуатацию Бакинского метрополитена и профессионального праздника его работников.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, банк предлагает сотрудникам ЗАО "Бакинский метрополитен" кредиты наличными без комиссии и расходов на страхование. Кампания продлится с 6 по 20 ноября. Максимальная сумма, предлагаемая в рамках кредитного продута «Корпоративный», составляет 10 000 манатов.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.