В Баку проходит церемония прощания с Рафигом Гусейновым (ФОТО)

2017-11-03 11:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в Баку проходит церемония прощания с известным азербайджанским диктором, заслуженным деятелем искусств, народным артистом Азербайджана Рафигом Гусейновым, сообщает Trend Life.

В церемонии принимают участие родные и близкие Рафига Гусейнова, общественные деятели, представители культуры и искусства.

Церемония прощания с народным артистом продлится до 12:00.

Рафиг Гусейнов скончался 26 октября на 71 году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Он проходил лечение от онкологического заболевания (рак легких был обнаружен в 2013 году) в клинике Дюссельдорфа (Германия).

Рафиг Гусейнов родился 4 августа 1946 года в городе Шуша. Один из первых дикторов национального телевидения, который с 18 лет - на протяжении около 50 лет - работал в этой сфере. Начал свою карьеру в 60-х годах в качестве диктора. В 90-х уже один из руководителей АзТВ Рафиг Гусейнов ушел с телевидения. В 2007 году был назначен художественным руководителем телеведущих АзТВ.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)