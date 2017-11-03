Президент Азербайджана: «Армянское лобби пытается препятствовать справедливому решению нагорно-карабахского конфликта» - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

2017-11-03 12:51 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы французско-азербайджанской дружбы Национальной Ассамблеи Французской Республики Пьером Аленом Рафаном.

Как сообщает АПА, глава государства поздравил Пьера Алена Рафана с избранием в парламент Франции, и выразил удовлетворение его руководством группой французско-азербайджанской дружбы.

Президент Ильхам Алиев отметил, что визит Пьера Алена Рафана представляет хорошую возможность поближе познакомиться с Азербайджаном. Коснувшись двусторонних отношений, глава государства сказал, что связи между Францией и Азербайджаном находятся сегодня на высоком уровне, и сотрудничество в политической, экономической, энергетической, инфраструктурной сферах дает хорошие результаты.

Президент подчеркнул важность многолетней деятельности в Азербайджане многих французских компаний.

Глава государства в то же время сообщил, что Франция играет роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в качестве посредника Минской Группы ОБСЕ: «Однако армянское лобби распространяет в разных странах ложь и клевету в связи с Азербайджаном и Нагорным Карабахом, пытается ввести в заблуждение международную общественность и препятствует справедливому решению нагорно-карабахского конфликта».

Говоря о достаточно широкой повестке двусторонних связей, президент Ильхам Алиев с уверенностью отметил, что эти связи будут укрепляться и в будущем.

Руководитель группы французско-азербайджанской дружбы Пьер Ален Рафан в свою очередь сказал, что испытывает большую гордость от встречи с Ильхамом Алиевым: «Все мы, в том числе, президент Франции Эммануэль Макрон, желаем, чтобы отношения между Францией и Азербайджаном поднялись на еще более высокий уровень». Он также подчеркнул необходимость работы двух стран в направлении укрепления политических, экономических и культурных связей.

Пьер Ален Рафан также подчеркнул важность доведения до французской общественности реалий об Азербайджане. Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Рафан сообщил, что Франция соблюдает резолюции, принятые в связи с решением конфликта.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сферах космической промышленности, строительства, транспорта, водного хозяйства, военной техники и др.