Состоялись похороны известного диктора Рафига Гусейнова

2017-11-03 13:06 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в церемонии прощания приняли участие члены семьи покойного, деятели культуры и искусства, представители общественности.

Профессор Ильхам Рагимли поделился воспоминаниями о Рафиге Гусейнове, рассказал о его заслугах в развитии азербайджанского телевидения.

Ильхам Рагимли сказал, что Рафиг Гусейнов связал свою жизнь с телевидением, когда ему было 17 лет: «Спустя неделю после выхода в эфир он стал известен во всем Азербайджане. За короткий период времени он вырос до уровня профессионального диктора. У него было удивительное обаяние, он излучал свет. За короткое время он стал символом азербайджанского интеллигента. Ему были присущи черты карабахского аристократа. Люди восхищались его профессионализмом, мастерством. Рафигу неоднократно предлагали остаться и работать в Москве. Однако он не мог жить без Азербайджана, Баку, Шуши. Он прошел путь от обычного осветителя до заместителя председателя структуры. Р.Гусейнов один из тех, кто стоял у истоков современной телевизионной культуры в Азербайджане».

Было отмечено, что Рафиг Гусейнов – один из людей, создавших школу телевидения. Его студенты сегодня на всех каналах телевизионного пространства Азербайджана. Проторенная Рафигом Гусейновым тропа стала широкой дорогой для последующих поколений работников радио и телевидения.

После церемонии прощания Рафиг Гусейнов был похоронен на Ясамальском кладбище.

Отметим, Рафиг Гусейнов скончался 26 октября в одной из клиник германского города Дюссельдорф, где он лечился от онкологической болезни.

Известный диктор родился в 1946 году в Шуше. Р.Гусейнов страдал заболеванием легких, в связи с чем был несколько раз прооперирован и проходил химиотерапию в Турции.