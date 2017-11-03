Главное управление полиции Баку предупредило партию «Мусават»

2017-11-03 14:05 | www.apa.az | 4

Главное управление полиции города Баку сделало предупреждение в связи с запланированным на сегодня партией «Мусават» пикетом перед зданием Исполнительной власти Баку.

Как заявил АПА замначальника управления, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров, проведение в столице каких-либо несанкционированных акций недопустимо.

«Проведение каких-либо акций или пикетов, не согласованных с Исполнительной властью города Баку, допущено не будет. Любые попытки в нарушение закона и общественного порядка провести в столице несанкционированный пикет, будут пресечены нами. Лица, предпринявшие такую попытку, будут привлечены к ответственности», - сказал он.

Багиров призвал организаторов пикета к соблюдению требований законодательства.

Отметим, партия «Мусават» обратилась с запросом о проведении 3 ноября в 15.00 пикета перед административным зданием ИВ города Баку. Исполнительная власть отказала в предоставлении разрешения на проведение акции.

В свою очередь, партия «Мусават» заявила о незаконности данного решения, и выразила намерение провести 3 ноября в 16.00 пикет по упомянутому адресу.