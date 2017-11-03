В Кремле не исключили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

2017-11-03 15:10 | www.apa.az | 4

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на саммите АТЭС.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается, и как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас», — сказал он.

Он подчеркнул, что важность любого контакта президентов России и США для международной ситуации «трудно переоценить».

Накануне Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным на полях саммита АТЭС. Он рассказал, что хочет обсудить ситуацию в Северной Корее, Сирии и на Украине.

Отметим, Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.

Напомним, последний раз Трамп и Путин общались на полях саммита G20 в Германии в июле.