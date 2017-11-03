В Армении умер осужденный по делу о теракте в парламенте

2017-11-03 12:03 | www.oxu.az | 4

Осужденный на пожизненное заключение по делу о теракте в парламенте Армении 27 октября 1999 года Эдуард Григорян скончался в больнице из-за проблем с сердцем, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Гор Глечян.

"Григорян почувствовал острые боли в области сердца. Была вызвана бригада "скорой помощи". Осужденного доставили в медицинский центр "Эребуни", где он скончался", - сказал Глечян.

Группа террористов 18 лет назад ворвалась в зал заседаний Национального собрания и расстреляла находившихся там руководителей и членов парламента и правительства. Жертвами террористов стали председатель парламента Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саркисян, заместители председателя Национального собрания Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты Микаел Котанян, Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян.

Н.Г.