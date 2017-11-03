CinemaPlus предлагает новинку "Diet Popcorn" из самого Техаса

2017-11-03 17:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня трудно представить кинотеатр без попкорна - излюбленного лакомства киноманов. Учитывая этот фактор, впервые в Азербайджане сеть кинотеатров премиум- класса CinemaPlus предлагает новинку “Diet Popcorn” - диетический попкорн от ведущих американских производителей. Только в CinemaPlus можно попробовать полезный диетический попкорн с минимальным количеством соли, сахара и жира – идеальный продукт для всех!

Попкорн богат протеином, фосфором, железом и кремнием. Но главное его достоинство в том, что он содержит большое количество клетчатки. Для приготовления нового диетического попкорна в кинотеатр CinemaPlus были приглашены специалисты из США, которые провели обучения и предоставили новую рецептуру в соответствии с высочайшими стандартами качества. Попробовав его лишь раз, невозможно будет забыть неповторимый вкус. Только в кинотеатре CinemaPlus вы можете попробовать оригинальный и самый вкусный попкорн из самого Техаса.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.