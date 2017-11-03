Звезда сериала "Kara Sevda" Неслихан Атагюль раскрыла в Баку секрет своей красоты (ФОТО)

2017-11-03 17:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Звезда турецкого кино, сыгравшая в популярном сериале "Kara Sevda" ("Чёрная любовь") Неслихан Атагюль приехала в Баку, сообщает Trend Life.

Визит актрисы в столицу Азербайджана связан с участием в мероприятии, посвященном ежегодной церемонии вручения музыкальных и телевизионных наград Турции - Pantene Altın Kelebek. В этом году впервые три отечественные звезды – Мири Юсиф, Ройя Айхан и Нигяр Джамал номинированы на данную премию в категории "Самая яркая звезда Азербайджана".

"Я очень взволнована. Как хорошо, что приехала сюда. Баку - невероятно красивый и чистый город, и люди тут прекрасные", - с этих слов звезда турецкого кино начала беседу с представителями отечественных СМИ. По словам Неслихан Атагюль, она счастлива, что ей представилась возможность посетить столицу Азербайджана.

На вопрос представителей СМИ, знала ли она до приезда в Баку, что у нее здесь столько поклонников, Атагюль отметила, что догадывалась, но не могла представить, что их так много.

"Благодаря социальным сетям я знаю, что в Азербайджане у меня есть поклонники, которые с большим интересом следили за сюжетом сериала "Kara Sevda". Но я не могла представить, что поклонников настолько много. Это очень волнительно и приятно", - сказала актриса.

Раскрывая некоторые секреты красоты, Неслихан Атагюль подчеркнула, что очень важно правильно питаться, пить много воды: "Внешняя красота важна, но еще более значимо то, что у нас внутри. От человека должна исходить энергия".

Что касается новых проектов, то актриса отметила, что, конечно, рассматривает предложения, но сейчас хочет больше времени уделить себе и мужу.

"Сейчас хочу больше времени посвятить семье, мужу. Как вы знаете, мы поженились совсем недавно. Еще хочу посвятить время себе - отдохнуть, заняться любимым хобби, почитать книги. Что касается работы, то, конечно, я рассматриваю предложения, которые поступают", - сказала актриса.

Неслихан Атагюль также рассказала об отношениях с супругом (супруг актрисы - известный турецкий актер Кадир Догулу - прим. авт.).

"Конечно, из-за плотного рабочего графика нам порой не хватает времени друг на друга. Но и я, и Кадир любим совою работу и очень сильно любим друг друга", - отметила Атагюль.

(Автор и фото – Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)