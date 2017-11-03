55 terörist öldürüldü, operasyon sürüyor sayı daha da artacak

2017-11-03 18:23 | www.trend.az | 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan, Manisa’da 1 milyar 44 milyon TL’lik 40 projenin açılışını yaptı ve Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin aileleri için yaptırılan 301 konutun anahtarlarını ailelere teslim etti .

Törende konuşan ve terör operasyonlarına vurgu yapan Erdoğan, Şemdinli'de 55 teröristin öldürüldüğünü dile getirdi. 'Daha farklı ve iyi haberler alıyorum.Sayı daha da artacak" diyen Erdoğan, Kandil ve Sincar'a operasyon sinyali de verdi.

"İttifaklık diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Dün Şemdinli'de şehit düşen askerlerimize ve güvenlik korucularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bir acıyı da ayrıca ifade etmek istiyorum. Ahmet Alp Taşdemir bu sabah Diyarbakır'da şehit oldu. Allah rahmet eylesin.

"BUGÜNE KADAR YEMEDİKLERİ DARBENİN ÇOK DAHA FAZLASINI YİYECEKLER"

Dokuz kaybımız oldu iki günde ama 55 teröristi etkisiz hale getirdik. Bugün aldığım haberler çok daha farklı. Şu anda gerek İHA'larımız, SİHA'larımız ve F16'larımız oradaki operasyonlarına devam ediyorlar, sayı daha da artacak. Çünkü 'şehidimizin kanını yerde koymayacağız' dedik ve terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Biz tek bir askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucumuzun, vatandaşımızın tırnağını dahi teröristlerin topuna birden değişmeyiz.Nerede ne var, anında üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Silahlı ve silahsız İHA'lar başta olmak üzere terörle mücadele yöntemimizi baştan sona değiştirdik. Bölücü terör örgütüne çukur eylemlerini başlattığı 2015 temmuzundan beri öyle büyük darbeler uğrattık ki örgüt tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Bugün gerek Genelkurmay Başkanım gerek İçişleri Bakanım hepsi Hakkari'de o bölgedeler. Hakkari Şırnak Tunceli oraları dolaşıyorlar. Her an nerede ne var üzerine üzerine gidiyoruz gideceğiz.

KANDİL VE SİNCAR MESAJI: YERLE BİR EDERİZ...

Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bizim için ülkemizin ve milletimizin bekasından daha önemli hiçbir şey yoktur. Sınırlarımız dışında beslenen, eğitilen ve üzerimize salınan terör örgütlerini neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır.Şu anda Irak ve Suriye'nin pek çok yeri birer terör yuvasıdır. Buradan yönelen tehditleri sınırlarımızın içinde değil, kaynağından bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak zorunda da değiliz. Nerede bir terör oluşumu varsa, onun başını ezmek için havada ve karada her türlü harekatı yapmak bize anamızın ak sütü kadar helaldir.

Buralardan ülkemize yönelen terör tehditlerini sınırlarımız içinde değil, bizzat kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz.Şu örgütün arkasında şu devlet varmış, öteki örgütün arkasında başka devlet varmış, bunların hiçbiri de bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir meşru devlet, kendi askerini, personelini teröristlerle bir arada tutmaz. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir.

Atalarımız, 'Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına' derler. Bugüne kadar müttefiklik diyerek, stratejik ortaklık diyerek, ittifak ilişkileri diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak'ta ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline. El Bab'da tamamladığımız, İdlib'de başarı ile sürdürdüğümüz operasyonları her an diğer bölgelere yayabiliriz. Oralarda sakındığı bir şey olan varsa şimdiden tedbirini alsın sonra darılmaca olmasın.

Kandil ve Sincar'daki sorunu oradaki otorite çözmezse, egemen devlet gereğini yapmazsa bir oraları yerle bir ederiz.

'AVRUPA KAYBOLAN MÜLTECİ ÇOCUKLARIN HESABINI VER'

Terör örgütü unsurları bizim vatandaşlarımızın mahallelerini basınca sesi çıkmayanlar kusura bakmayın bizim efelerimiz şahsiyetlidir. Onlar bize farklı bir efelik taslamasın. Onların sözlerinin bizim için kıymeti yoktur. Bizim için başkalarının ne dediği değil kendi bekamız için neye ihtiyacımız olduğu önemli. Terör örgütlerinin gönüllü savunucuları kendi ayıplarıyla yüzleşsin. Sen PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ’a destek vermeyi bırak da kendilerine daha güvenli gelecek kurma hayali ile Avrupa’ya geldikten sonra kaybolan 10 binlerce mülteci çocuğun hesabını ver. Sadece Almanya’da tam 8 bin 992 mülteci çocuk kaybolmuştur. Hale bak. Çocuğunun suç şebekelerinin kurbanı oldukları tahmin ediliyor. Maşallah teröristleri ve onların destekçilerini koruma konusunda çok maharetliler. Batının sadece ekonomik zenginlikle uzun süre ayakta kalabilmesi mümkün değil. Biz asla onlar gibi olmayacağız. Refah uğruna insanlığımızdan vazgeçmeyeceğiz.

"GÜNEŞTE VERDİĞİ SÖZÜ GÖLGEDE BOZAN HAYIRSIZLARDIR BUNLAR"

Hani Avrupa Birliği'nde bunlar terör örgütü ilan edilmişti, ne oldu? Demokrasi deyince mangalda kül bırakmayanlar, sıra bu çocukların hesabını vermeye gelince sus pus oluyorlar. Türkiye'deki 3 milyon sığınmacıya, 3 milyar avroyu çok gören Avrupa, kendi topraklarındaki mülteci çocuklara da zaman ve kaynak oluşturmayı amaçlamıyor. Güneşte verdiği sözü, gölgede bozan hayırsızlardır bunlar. İnsani ve ahlaki temeli çöken batının sadece ekonomik zenginlikle uzun süre ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Biz asla onlar gibi olmayacağız.

Dün Ankara'da çok önem verdiğim bir projenin imza törenin gerçekleştirdik. Yerli otomobil üretimi için 5 firmamız ortak bir girişim grubu kurdu. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Borsamız rekor üstüne rekor kırıyor. Dün 113 bini geçerek yeni bir rekor daha kırdı. İhracatta son 10 yılın rekoru kırıldı. Ekim ayı ihracatı 13,5 milyar dolar. Yıllk ihracat 154 milyar doları aştı. Merkez Bankası döviz rezervi de artıyor. Başbakanlığım döneminde bir ara 138 milyar dolara kadar çıktı düştü şimdi tekrar tırnamıştı. Dünkü rakam 117 milyar dolar seviyesine ulaştı.Yıllardır yaptığım çağrılar nihayet karşılığını buldu.İşsizlik rakamlarımızın hala çift haneli rakamlarda olmasının sebebi, işgücüne katılan gençlerimizin ve hanımlarımızın sayısının yüksek olmasıdır. Bugün Türkiye dünyanın en büyük projelerini hayata geçiren ülkelerin başında geliyor.

YATIRIM BEDELİ 1 MİLYAR 44 MİLYON LİRA

Manisa'ya eli boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 44 milyon olan eserin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Eserlerden biri enerji hedeflerimiz için çok önemli. Bu yatırım Türkerler firmamız tarafından her biri 24 megawat gücündeki iki ayrı jeotermal elektrik santralidir. Bu santrallerle ülkemizin jeotermal enerji kurulu gücünü 992 megawata çıkarmış oluyoruz.

SOMA'DA HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERİN AİLELERİNE 301 KONUT

Soma'da hayatını kaybeden madencilerimizin ailesine 301 konut teslim ediyoruz. Maden kazasının hemen ardından devletimizin ilgili kurumları ve STK'larımız harekete geçerek madencilerimizin ailelerine sahip çıktılar. Bugüne kadar her birine 176 bin nakdi yardım yapıldı.

YATIRIM BEDELİ 1 MİLYAR 44 MİLYON TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa’da yapımı tamamlanan 1 milyar 44 milyon 291 bin 191 TL yatırım bedeli olan 40 projenin açılışını yaptı. Törende ayrıca Doğuş Holding tarafından, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Soma maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin geride kalan aileleri için 83 milyon TL harcamayla yaptırılarak bağışlanan 301 konutun anahtarları da hak sahiplerine teslim edildi. Soma Belediyesi işbirliğiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hayata geçirilen futbol okulu da Somalıların hizmetine sunuldu.

Öte yandan, Manisa Organize Sanayi Bölgesinin bin 300 öğrenci kapasiteli ek binası, 200 öğrenci kapasiteli pansiyonu, bin 800 seyirci kapasiteli spor salonu ve 96 zihinsel engellinin çalışabileceği Zihinsel Engeliler Korumalı İş Yeri Yaşam Merkezinin de açılışı gerçekleştirildi. Alaşehir’de Türkerler Enerji Arama ve Üretim AŞ’nin 740 milyon TL yatırım tutarı bulunan Türkerler Jeotermal Enerji Santrali ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 14 milyon 675 bin TL harcamayla Alaşehir Piyadeler Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen trafo da açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğretim üyeleri için yapılan 319 konut, yapımı MCBÜ tarafından gerçekleştirilen Muradiye Kampüsü su depoları ve arıtma tesisi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Açık Spor tesisi, soyunma odaları ve sosyal tesisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi binaları, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitü binaları açıldı. Törende, diğer projelerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ve Manisa YİKOB tarafından yapımı tamamlanan 195 derslik, 15 okul ve 2 pansiyon da hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende; Akhisar’da 860 bin 342 TL tutarında 2, Alaşehir’de 760 milyon 790 bin 604 TL tutarında 4, Demirci’de 8 milyon 505 bin 600 TL tutarında 4, Kırkağaç’ta 5 milyon 656 bin TL tutarında 4, Gölmarmara’da 306 bin 800 TL, Kula’da 4 milyon TL, Salihli’de 4 milyon 279 bin 910 TL, Sarıgöl’de 100 bin TL, Saruhanlı’da 2 milyon 340 bin TL tutarında birer, Selendi’de 3 milyon 365 bin 500 TL tutarında 2, Soma’da 88 milyon 509 bin 700 TL tutarında 5, Şehzadeler’de 960 bin 500 TL tutarında 2 ve Yunusemre’de 164 milyon 616 bin 235 TL tutarında 12 yatırım olmak üzere toplam 1 milyar 44 milyon 291 bin 191 TL tutarındaki 40 yatırımın açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak Milliyet