Президент Азербайджана: «Маршрут Баку-Тбилиси-Карс принесет стабильность и развитие всему региону»

2017-11-03 15:21 | www.apa.az | 3

«Маршрут Баку-Тбилиси-Карс принесет стабильность и развитие всему региону».

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Азертадж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью корреспонденту Euronews.

«Нужно сделать маршрут Баку-Тбилиси-Карс экономически привлекательным в долгосрочной перспективе. Короче пути из Азии в Европу и из Европы в Азию нет. Наша задача на будущее – согласование тарифов. Думаю, что эта дорога имеет большое значение с экономической точки зрения».

И.Алиев отметил ожидаемый рост объемов грузоперевозок посредством БТК в долгосрочной перспективе. «Эта дорога соединяет континенты, Евразию. Азербайджан совместно с Турцией и Грузией принимал очень активное участие в ее строительстве. Очень рад, что сегодня мы вместе отмечаем это историческое событие. Президент Турции, наши грузинские, казахские, узбекские друзья - премьеры, министры из Туркменистана, Таджикистана. То есть, их участие показывает, насколько важен этот проект. Это самый короткий, самый надежный путь. Этот путь принесет стабильность, процветание, развитие всему региону. БТК могут воспользоваться все расположенные вдоль его маршрута страны. Будет обеспечен рост грузоперевозок в долгосрочной перспективе. Мы ожидаем постепенное увеличение объемов грузоперевозок по этой железной дороге до 17 млн. тонн в год. Конечно, это означает большие доходы, рабочие места и сотрудничество. Это самый короткий путь. Не существует более короткой дороги из Азии в Европу и из Европы в Азию, чем БТК. Наша дальнейшая задача по согласованию тарифов заключается, в том числе, в обеспечении экономической привлекательности БТК. Поэтому мы будем сообща работать над этим», - сказал он.

Отметим, что в передаче «Fokus» телеканала Euronews был показан репортаж, посвященный открытию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Корреспондент телеканала взял интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

Р.Эрдоган отметил стратегическое и социально-экономическое значение пассажирских перевозок: «Прежде всего, это очень важные стратегические инвестиции. Вы знаете, что с точки зрения затрат при перевозках железнодорожный транспорт конкурирует с морскими перевозками. Но по железной дороге финансовые расходы значительно меньше, и можно сказать, нет риска аварий в пассажирских перевозках».

В свою очередь, Г.Квирикашвили отметил, что проект объединяет не только экономику, но и народы трех стран. «Проект Баку-Тбилиси-Карс действительно является стратегическим. Так как он связывает три страны, страны-стратегические партнеры – Турция, Грузия и Азербайджан. Этот проект является примером отличного сотрудничества, так как он связывает не только экономику этих стран, но и народы этих стран. И чем больше интеграции, чем больше сотрудничества, тем больше экономического роста, торговли, тем больше безопасности в этом регионе и за его пределами. Присутствие наших друзей, братьев – премьер-министров Казахстана, Узбекистана, министров Туркменистана и Таджикистана говорит о важности этого проекта. Потому что проект «Один пояс, один путь» является проектом, который связывает Азию с Европой и практически развивает весь этот континент. Центральная Азия и Южный Кавказ являются важным звеном вместе с Турцией, соединяющей Европейский континент. Так как он приносит больше экономического роста и больше стабильности».