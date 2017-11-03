Зачитан приговор председателю муниципалитета

2017-11-03 15:24 | www.apa.az | 5

Сегодня в Суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу в отношении бывшего председателя муниципалитета поселка Гобу Абшеронского района Энвера Амирасланова, обвиняемого в мошенничестве, присвоении и фальсификации документов.

Как сообщает корреспондент АПА, на заседании под председательством судьи Ахмеда Гулиева, был зачитан приговор, согласно которому Э.Амирасланов лишен свободы сроком на 8 лет. Обвиняемый был арестован в зале суда.

Согласно обвинению, Э.Амирасланов, используя служебные полномочия, занимался хищением большого объема вверенного ему чужого имущества, нанося ему ущерб. Кроме этого, бывший председатель, пользуясь доверием, мошенническим способом присваивал чужое имущество, фальсифицировал дающие полномочия официальные документы. Во время работы председателем муниципалитета поселка Гобу Абшеронского района в 2010-2015 гг., Амирасланов присвоил сумму в размере 4000 манатов со средств, которые поступали на счета муниципалитета Гобу. Указанная сумма была присвоена им и списана якобы с целью покупки материалов.

Кроме того, во время работы в муниципалитете, в 2013 году Амирасланов путем обмана и злоупотребления доверием продал обратившимся в муниципалитет жителю города Баку Нуриеву Рахману Салех оглу и жителю города Сумгаит Гарибову Самиру Неджмеддин оглу земельные участки площадью 0,08 га за 2000 манатов. Он солгал им, пообещав оформить участки на их имя.

Амирасланов взял в служебном кабинете административного здания муниципалитета у потерпевших Намига Абдуллаева, Самира Гарибова и Рахмана Нуриева в общей сложности 10000 манатов. Те же деяния были совершены им в отношении разных лиц.



С Э.Амирасланова была взята подписка о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2, 179.3.2, 320.1 УК АР.