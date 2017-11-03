Депутат в UNEC о мировом значении проекта БТК (ФОТО)

2017-11-03 17:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Третьего ноября при организационной поддержке Фонда знаний при Президенте Азербайджана в UNEC прочитана лекция.

На лекции преподавателям и студентам UNEC были сформулированы обязанности, исходящие из выступления Президента Ильхама Алиева на торжественной церемонии, состоявшейся в Бакинском международном морском торговом порту, по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Депутат Тахир Миркишили выступил с докладом по теме «Баку-Тбилиси-Карс – как новый локомотив экономики Азербайджана». Депутат довел до внимания присутствующих, что политическое ядро железной дороги БТК заложил Общенациональный лидер Гейдар Алиев, по инициативе Великого вождя на основе программы ТРАСЕКА было подписано основное многостороннее «Соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия» и принятии Бакинской декларации. Он отметил, что соглашение, подписанное государственными и правительственными руководителями 12 стран, составляет политическую основу проекта Баку-Тбилиси-Карс. А в 2007 году благодаря авторитету и политической воле Президента Ильхама Алиева и при экономической поддержке азербайджанского государства между Азербайджаном, Турцией и Грузией было подписано соглашение по реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Говоря о перспективах железной дороги БТК, депутат раскрыл экономическую сторону проекта для Азербайджана, подчеркнув его как важную часть коридора Европа-Кавказ-Азия, а также отметил экономическое значение для Азербайджана и региональных стран. Отметил, что железная дорога БТК создаст большое оживление в трех странах с точки зрения занятости и мелкой торговли. Обработка грузов вдоль маршрутов, создание новых сфер для экспорта и услуг, выход экспортеров путем этой железной дороги на рынки Европы и Азии, приведет к еще большему улучшению благосостояния людей. А это даст большой толчок усилению экспортной политики страны.