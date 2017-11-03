Партия «Мусават» провела пикет перед Исполнительной властью Баку

2017-11-03 16:28 | www.apa.az | 6

Сегодня члены партии «Мусават» провели пикет перед зданием ИВ города Баку.

Как сообщает АПА, участники акции скандировали «Азадлыг» и другие лозунги.

Пикетчики выразили протест в связи с тем, что ИВ Баку не удовлетворила запрос партии о проведении акции в центре столицы.

После окончания пикета полиция задержала некоторых из его участников - Сахавата Солтанлы, Тофика Ягублу, Эльмана Фаттаха, Мустафу Гаджибейли, Абульфаза Садыгбейли и Рахима Ягублу.

Спустя некоторое время они были освобождены.