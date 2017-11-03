В Агдаше спасли тонувшего в бассейне ребенка

2017-11-03 12:21 | www.oxu.az | 6

В Агдашском районе 2-летний ребенок упал в бассейн.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Гарадаглы.

Так, житель того же села, Анар Адиль оглу Алекперов 2015 г.р. упал в глубокий бассейн, наполненный водой. Ребенок сразу же был извлечен из воды близкими и доставлен в Агдашскую центральную районную больницу. Благодаря усилиям врачей удалось спасти жизнь ребенка.

Лечение мальчика, который находится в тяжелом состоянии, продолжается в больнице.

A.M.

