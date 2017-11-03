В Баку автобус застрял под мостом – ФОТО

2017-11-03 12:25 | www.oxu.az | 5

В Баку сегодня утром на улице 28 Мая пассажирский автобус застрял под мостом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в результате этого на дороге в направлении сада Самеда Вургуна образовалась пробка.

Так, пассажирский автобус попытался проехать под мостом, где проезд транспортных средств выше 3,5 м запрещается. При этом задняя часть автобуса задела мост.

Автобус некоторое время простоял в таком положении, а затем, дав задний ход, выехал. После этого движение на дороге было восстановлено.

Э.А.

