Азербайджанский Bank of Baku не планирует объединяться с другим банком

2017-11-03 17:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Bank of Baku не рассматривает возможностей объединения с другим банком, говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

Ранее сообщалось, что Bank of Baku ведет переговоры по объединению с другим местным банком – AFB Bank.

Bank of Baku действует в Азербайджане с 1994 года. Акционерами банка являются NAB Holding, Azpetrol и два физических лица – председатель Наблюдательного совета Эльчин Исаев и Хикмет Исмаилов.

AFB Bank функционирует с 2008 года. Его основным акционером является Gilan Holding. Также часть акций принадлежит двум физическим лицам - Джамиль Мурадов и Акпер Абдуллаев.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli