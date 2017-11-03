Беларусь рассчитывает на успешные результаты предстоящих миссий МАГАТЭ

2017-11-03 17:45 | www.trend.az | 5

Беларусь рассчитывает на успешные результаты предстоящих оценочных миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, передает корреспондент Белта.

"Мы открыто сотрудничаем с МАГАТЭ. Проводятся обучающие семинары, специализированные миссии, которые помогают нам двигаться вперед по всем 19 направлениям при реализации ядерной энергетической программы. В скором времени будем принимать миссию, которая будет оценивать в целом готовность страны к эксплуатации атомной станции. Мы работаем, соблюдая все требования МАГАТЭ, и рассчитываем на успешные результаты предстоящих миссий", - отметил Михаил Михадюк.

Представители Министерства энергетики Беларуси приняли участие в министерской конференции МАГАТЭ "Ядерная энергетика в 21 веке", которая проходила с 30 октября по 1 ноября в Абу-Даби. Михаил Михадюк рассказал, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано дал высокую оценку реализации проекта по строительству АЭС, в том числе в области создания инфраструктуры, и подтвердил готовность агентства в дальнейшей поддержке Беларуси в этом направлении. Юкия Амано также отметил, что Беларусь - одна из самых передовых стран среди ядерных новичков и реализует проект с учетом всех требований к вопросам ядерной безопасности.

Беларусь уже принимала оценочные миссии агентства: миссию по оценке регулирующей инфраструктуры в октябре 2016 года и миссию по оценке площадки и дизайна АЭС с учетом внешних воздействий в январе 2017 года. Это взаимодействие будет продолжено: уже в марте 2018 года Беларусь примет оценочную миссию МАГАТЭ по аварийной готовности и реагированию, а ближе к вводу в действие первого энергоблока Белорусской АЭС - миссию по эксплуатационной безопасности станции и миссию по интегрированной оценке ядерно-энергетической инфраструктуры.