Балансовый капитал банковского сектора Азербайджана превышает 3 млрд. манатов

2017-11-03 16:36 | www.apa.az | 5

Суммарные активы 31 банка в Азербайджане на 31 сентября 2017 года составили 26 163,6 млн. манатов, суммарные обязательства – 23 145 млн. манатов, балансовый капитал – 3 018,6 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками. Вклады населения в банках Азербайджана на 31 сентября 2017 года составили 6 999,5 млн. манатов.

По стране действуют 557 филиалов, 142 отделения, 2486 POS-терминалов. Всего в банковском секторе занято 16 340 человек.