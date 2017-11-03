Женщины Ходжалы направили письмо незаконно посетившему Нагорный Карабах ведущему телеканала CNN

2017-11-03 16:39 | www.apa.az | 6

Как сообщили в АПА в Азербайджанской общине Нагорного Карабаха, в письме предоставлена информация о нападении на город Ходжалы во время активной фазы войны в 1991-1994 годах.

В письме говорится, что в ранние часы 26 февраля 1992 года, после массированной артиллерийской бомбардировки Ходжалы, было осуществлено нападение со всех сторон: «В результате вооруженные силы Армении, с помощью мотострелкового полка № 366 бывшей Советской Армии, все еще находившегося в этом районе, захватили Ходжалы. Агрессоры разрушили Ходжалы и с особой жестокостью расправились с его мирным населением. Зверства, совершенные армянскими войсками, состояли из снятия скальпов, отсечения головы, закалывания беременных женщин штыками надругательства над трупами. Они не пощадили даже детей. В итоге погибло 613 человек, среди которых было 106 женщин, 63 детей и 70 стариков, а также 1275 человек были взяты в заложники, по сей день о судьбе более 150 ничего не известно. Преднамеренные убийства гражданских лиц в городе Ходжалы были направлены на их массовое истребление, основанное на расовой дискриминации. Слова бывшего министра обороны, сегодня президента Армении Сержа Саркисяна, цинично признавшего свое участие в преступлениях, были процитированы британским журналистом Томасом де Ваалом. В частности он сказал: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что... армяне были не способны поднять руку на гражданское население. Мы смогли сломать этот стереотип».

Подписавшие письмо женщины выразили уважение профессионализму и программам о международной кухне Энтони Бурдена, а также отметили, что в мирное время такие кулинарные программы способствовали бы обмену и объединению народов: «Но в контексте продолжающейся войны и жестокости, такая культурная программа непреднамеренно доносит иное послание, такое как поддержка этнической чистки и аннексии силой жертвами военных преступлений, какими мы являемся, потерявшие своих близких и покинувшие родные дома. Поймите также, пожалуйста, что мы даже лишены возможности посетить кладбища наших родителей и близких, похороненных на оккупированных территориях. На протяжении более 25 лет мы живем с надеждой вернуться на родину, восстановить наши дома и приготовить традиционный азербайджанский шиле-плов для наших детей, то самое, которым вас угостили в разрушенном и обезлюдевшем азербайджанском городе Шуша».

В письме также говорится, что поощрения, которые способствуют затягиванию оккупации и войны, не помогают никому, а только лишь тем, кто извлекает выгоду из этой трагедии: «Вместо этого нам необходимо помочь обеим странам найти способы прийти к миру и содействовать международным усилиям в области создания мира. Мы настоятельно призываем учитывать чувствительность ситуации, а также страдания, которые многим из нас пришлось пережить. Мы также призываем вас пересмотреть свое решение о включении выпуска программы с оккупированных и этнически очищенных территорий Азербайджана в ваше телевизионное шоу».