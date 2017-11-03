Ильхам Алиев принял французскую делегацию – ОБНОВЛЕНО

2017-11-03 12:29 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял руководителя группы дружбы Франция-Азербайджан Национальной ассамблеи Франции Пьера Алена Рафана.

Как передает Oxu.Az, глава государства поздравил Пьера Алена Рафана с избранием в парламент Франции и выразил удовлетворение тем, что он руководит группой дружбы Франция-Азербайджан.

На встрече был осуществлен обмен мнениями по поводу сотрудничества в сфере космической промышленности, строительства, транспорта, водного хозяйства, метро, железных дорог, военной техники и т.д.

10:57

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 ноября принял делегацию из членов группы дружбы Франция-Азербайджан Национальной ассамблеи Франции во главе с Пьером Аланом Рафаном.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента.



Н.О.

