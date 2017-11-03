МВД провело операцию в детском саду

2017-11-03 12:34 | www.oxu.az | 5

В ночь с 2 на 3 ноября в call-центр «102» МВД поступила информация о том, что в одном из детских садов на территории Насиминского района совершена кража.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что неизвестный путем подбора ключей открыл сейф и забрал оттуда 1750 манатов.

Полицейским удалось задержать преступника по горячим следам. Им оказался ранее судимый житель Баку Джейхун Абдинов. У него обнаружили дрель, 1726 манатов и 8 ключей от сейфа.

По факту возбуждено уголовное дело.

Э.А.

